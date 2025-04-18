Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Yangın Çıktı

YANGIN PİKNİOCAĞINI SARSTI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Türkiye’nin Suriye’ye açılan önemli geçiş noktalarından biri olan Cilvegözü Gümrük Kapısı civarında meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. İhracat amaçlı bekleyen sıfır kilometre otomobillerin yer aldığı oto çekerde bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler çıktı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, park halinde bulunan diğer araçlara da sıçradı. Olayı gören çevredeki tır sürücüleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.