Çin, ABD’ye Trump’ın Tarifelerine Tepkili

Ticaret Savaşının Başlangıcı

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşına girerek Meksika ve Kanada’dan gelen ithalata yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygularken, Çin’e de yüzde 10’luk bir ek vergi kararı alıyor. Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin’e yönelik gümrük vergisi artışının nedeni olarak, “Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD’ye akışını kontrol etmekte başarısız olması” belirtildi.

Ek Vergilerin Gerekçeleri

Açıklamada, ayrıca Çin’in “fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının” yanı sıra “terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin’den düzensiz göçün artması” gibi etkenler de ilave verginin sebepleri arasında sayılıyor. Bu durum, ticaret politikalarının zorluğunu ve uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını ortaya koyuyor.