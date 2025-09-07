Çin Altın Alımlarıyla Rezervlerini Güçlendiriyor

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN VARLIKLARINI ARTIRDI

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma çabalarına devam ederek, Ağustos ayında altın varlıklarını 10’uncu ayda da artırmaya devam etti. Açıklanan verilere göre, merkez bankasının sahip olduğu külçe altın miktarı geçen ay 0,06 milyon troy ons artışla 74,02 milyon troy onsa ulaştı. Çin, bu altın alım sürecine Kasım ayında başladı ve bu süre zarfında toplamda 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiş durumda.

ALTIN FİYATLARI REKOR DÜZEYLERE YÜKSELDİ

Altın fiyatları, ABD faiz indirimine dair beklentiler ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv üzerindeki baskısının artmasıyla son günlerde rekor seviyelere ulaşarak aylardır süregelen bekleme modelini kırdı. Goldman Sachs’a göre, külçe altın bu yıl son derece başarılı bir performans göstererek yüzde 30’dan fazla artışla ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı. Ayrıca, Fed’in bağımsızlığına yönelik olası herhangi bir zarar, altının fiyatını 5 bin dolara yaklaştırabilir.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARININ ALTIN SEVİYESİ

Dünya Altın Konseyi’nin son raporuna göre, dünya genelindeki merkez bankalarının altın birikimi, artan fiyatlara rağmen yavaşladı. Ancak, jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, altın piyasasında gelecekteki gelişmeleri etkileyebilecek önemli bir faktör olmaya devam edecek.