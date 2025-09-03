Çin’de Askeri Geçit Töreni Gerçekleşti

ÇİN’DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 80. yılı dolayısıyla görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi. Tören, Pekin’in merkezindeki Tienanmın Meydanı’nda gerçekleştirildi ve bu etkinlikte, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri, en yeni ve gelişmiş silah sistemlerini sergileyerek uygun adım geçiş yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı’nın Tienanmın Kapısı balkonundan halka seslendikten sonra, tören aracına binerek Çang’an Bulvarı boyunca konuşlanan birlikleri denetledi.

LİDERLERİN YER ALDIĞI TÖREN

Bu tören, Çin liderinin Tienanmın Meydanı’ndaki Devlet Başkanı olarak katıldığı üçüncü askeri geçit töreni oldu. Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in de bulunduğu birçok yabancı devlet ve hükümet başkanı katılım sağladı. Ayrıca, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da etkinliği protokol tribününden izledi. Bu, Türkiye’nin Çin’deki bu törenlere ilk kez bakan düzeyinde katılımı olarak kaydedildi.

PUTİN VE KİM’İN GÖRÜŞMESİ

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesini, hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla gerçekleştirdi. Görüşmenin başında Putin, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin her iki ülkenin geçmişiyle bağlantılı olduğunu belirtti. “Çünkü ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı,” diyerek, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin çok özel bir dostluk ve müttefiklik karakterine dönüştüğünü söyledi.

KUZey KORE LİDERİNDEN DESTEK SÖZLERİ

Kuzey Kore lideri Kim, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ardından ilişkilerin her yönden geliştiğini vurguladı. “Bu anlaşma çerçevesinde ve kardeş Rus halkı ve ordusuyla bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda ortak bir mücadele yürüttük,” dedi. Kim, Rusya’ya destek sağlamakta her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, bunu kendilerine bir kardeşlik görevi olarak gördüklerini belirtti.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de düzenlenen askeri geçit törenlerinin “ABD’ye meydan okuma” olarak değerlendirilmesini reddetti. Gazetecilere konuşan Trump, “Çin’in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var,” diyerek, uluslararası ilişkilerde Çin’in konumunu öne çıkardı. Ayrıca “Ben böyle bir şey göremiyorum,” diyerek, kendi iyi ilişkilerinin altını çizdi.

KİM JU AE DÜNYA SAHNESİNDE

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Çin ziyaretinde kızı Kim Ju Ae’yi de yanında götürdüğü görülmekte. Bu seyahat, kızının uluslararası kamuoyuna ilk kez tanıtılması anlamına geliyor ve onun veliaht olabileceği yönündeki spekülasyonlara destek veriyor.