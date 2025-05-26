Çin’de Covid-19 Vakaları Artıyor

ÇİN’DE COVİD-19 VAKALARI ARTIYOR

Çin’de Covid-19 vakaları mevsimsel bir artış gösteriyor. Yeni dalganın bu ay içinde zirve noktasına ulaşması ve hazirandan itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor. The Paper’da yer alan habere göre, önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından Cong Nanşan, güneydeki Guangcou şehrinde yaptığı açıklamada, bahar aylarında Covid-19 vakalarının dünyadaki diğer yerlerde olduğu gibi Çin’de de yükseldiğine dikkat çekti.

VAKA SAYILARINDA ARTIS VE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Yeni Covid-19 dalgasında vaka sayılarının mart ile mayıs ayları arasında artış göstermesi öngörülüyor. Mayıs ayında zirveye ulaşacak olan vakaların ardından hazirandan itibaren bir düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 8 Mayıs’ta yayınlanan raporda, 31 Mart ile 4 Mayıs arasında soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlıklarından dolayı hastanelere başvuranlarda Covid-19 tespit edilenlerin oranının yüzde 7,5’ten yüzde 16,2’ye kadar çıktığı belirtildi.

OMİCRON VARYANTININ ETKİSİ

Nisan ayında ülke genelinde 168 bin 508 Covid-19 vakasının teşhis edildiği ve bunların yüzde 5’ine ait numunelerin incelendiğinde vakaların tamamının Omicron varyantı ile XDV türevlerinden kaynaklandığı bildirildi. Uzmanlar, vakaların yeni bir büyük salgına neden olabilecek seviyede olmadığını vurgularken, yurttaşlara bireysel koruyucu önlemler almaları ve semptom gösteren yaşlı ya da kronik hastalığı bulunan bireylerin tedavi için hastanelere başvurmaları gerektiğini ifade etti.

COVID-19’UN TARİHSEL NİTELİĞİ

Covid-19 ilk kez 2019 sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmış, ardından tüm dünyaya yayılmış ve milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştı. Aylarca süren karantina ve salgın kontrol önlemleri, dünya genelindeki ekonomik aktiviteleri ve sosyal hayatı olumsuz etkilemişti.