Çin’de Covid-19 Vakaları Artıyor, Salgın Beklenmiyor

COVID-19 VAKALARINDA MEVSİMSEL ARTİŞ

Çin’de Covid-19 vakalarının mevsimsel olarak yükseldiği gözlemleniyor. Uzmanlar, yeni dalganın bu ay içinde zirve noktasına ulaşacağını ve hazirandan itibaren düşüşe geçeceğini öngörüyor. The Paper’ın haberine göre, ülkenin tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanlarından Cong Nanşan, Guangcou şehrinde düzenlediği bir toplantıda, Covid-19 vakalarının bahar aylarında dünya genelinde yükseliş gösterdiği gibi Çin’de de benzer bir artış yaşandığını belirtti.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ BELİRTİLERİ

Yeni Covid-19 dalgasında, mart ile mayıs ayları arasında vaka sayılarında bir artış yaşanacak ve mayıs ayında tepe noktasına ulaşması bekleniyor. Hazirandan itibaren vakaların azalma eğilimine gireceği düşünülüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 8 Mayıs’ta yayınlanan raporunda, 31 Mart ile 4 Mayıs tarihleri arasında soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlığı belirtileriyle hastanelere başvuran kişilerden yapılan testlerde Covid-19 pozitif çıkanların oranının yüzde 7,5’ten yüzde 16,2’ye çıktığını açıkladı.

OMİCRON VARYANTI ETKİN

Raporda, Nisan ayında ülkede 168 bin 508 vakanın tespit edildiği ve bu vakaların yüzde 5’inden alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde tüm vakaların Omicron varyantı ve onun XDV türevlerinden kaynaklandığı belirtildi. Uzmanlar, mevcut durumun yeni bir büyük salgına neden olacak ölçekte olmadığına dikkat çekiyor. Yurttaşlara, bireysel koruyucu önlemler almaları ve semptom gösteren yaşlı veya kronik hastalığı bulunan bireylerin hastanelere başvurmaları öneriliyor.

COVID-19 SALGINI VE ETKİLERİ

İlk Covid-19 vakalarının 2019’un sonunda Wuhan şehrinde ortaya çıkmasıyla başlayan salgın, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aynı zamanda uzun süreli karantina ve salgın kontrolü önlemleri, ekonomik faaliyetleri ve sosyal hayatı ciddi şekilde olumsuz etkiledi.