Çin’de Konut Fiyatlarında Sürekli Düşüş

ÇİN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Çin’deki gayrimenkul sektörü ve emlak piyasası, koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen daralmanın etkisiyle konut fiyatlarının baskı altında kalmaya devam etmesiyle gündemde. Gayrimenkul sektöründeki borç sorunları ve yatırımlardaki azalmaya paralel olarak, konut fiyatlarındaki düşüş Şubat ayında da sürdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, Şubat 2025’te büyük ve orta ölçekli 70 şehirde yeni konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 4,8 düşerken, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 7,5 azalma gösterdi.

YENİ KONUT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Yeni konut fiyatları, “birinci kuşak kentler” olarak adlandırılan Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Şıncın şehirlerinde yıllık bazda yüzde 3, “ikinci kuşak” olarak bilinen 31 büyük ölçekli şehirde yüzde 4,7 ve “üçüncü kuşak” 35 orta ölçekli şehirde ise yüzde 5,9 düşüş yaşadı. İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak şehirlerde yüzde 4,9, ikinci kuşak şehirlerde yüzde 7,4 ve üçüncü kuşakta yüzde 8 azaldı.

Ülkede yeni konut fiyatlarının 21 aydır azaldığı görülüyor. Hükümetin son aylarda piyasayı hareketlendirme amaçlı yaptığı teşviklerin beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemleniyor.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Çin’de gayrimenkul yatırımları 2023’te yüzde 9,6, 2024’te ise yüzde 10,6 oranında azalma göstermiş durumda. Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak amacıyla kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürürken, yerel yönetimler konut satışlarını teşvik etmek için satış vergilerini azaltmak ve satışların sübvanse edilmesi gibi çeşitli politika tedbirleri geliştirdi.