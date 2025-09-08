Çin’Den Dikkat Çeken Adım: 2027’de Yasaklanıyor!

Gündem

ÇİN’DE YENİ OTOMOTİV DÜZENLEMESİ

Çin’deki otomotiv düzenleyicileri, güvenlik riskleri ve işlevsel sorunlar nedeniyle özellikle elektrikli araçlarda dikkat çeken bir yenilik yapıyor. Bu yeni düzenlemenin Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor ve üreticilere bir yıllık bir geçiş süresi tanınıyor. Taslak düzenlemeye göreyse, otomobillerde yarı gizlenen ve klasik kapı kollarının kullanılabilmesi için yeni şartlar aranacak.

KURALLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Taslak düzenleme uyarınca, yarı gizlenen ve klasik kapı kollarıyla tasarlanan araçlar için projelerde mekanik yedekleme zorunluğu getirilecek. Ayrıca, kaza gibi olağan dışı durumlar karşısında kapıların otomatik bir şekilde açılması için güvenlik kriterleri de standartlara eklenecek.

