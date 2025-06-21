Çin, Hollanda, Belçika, Litvanya Büyükelçisi Atandı

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Çin, Hollanda, Belçika ve Litvanya büyükelçiliklerine yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, çeşitli bakanlıklar ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda da atamalara yer verildi. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine şu isimler atandı: Selçuk Ünal, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde; Görkem Barış Tantekin, Belçika Krallığı Nezdinde; Esra Toplu, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde; ve Fatma Ceren Yazgan, Hollanda Krallığı Nezdinde göreve getirildi.

KAMU KURUMLARINDA DA ATAMALAR YAPILDI

Adli Tıp Kurumu’nda İkinci, Dokuzuncu ve Onuncu İhtisas Kurulu üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde açık bulunan İş Müfettişliklerine 25 müfettiş yardımcısı atandı. Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Kaan Esenler atanırken, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem getirildi.

BİR DİĞER ATAMA SÜRECİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay atandı. Benzer şekilde, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar Kaya atandı.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YENİ ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nda da önemli atamalar gerçekleşti. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız ve İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur atandı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine 23 müfettiş yardımcısı ataması yapıldı.