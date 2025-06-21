Çin, Hollanda, Belçika, Litvanya’ya atama yapıldı

ÇİN, HOLLANDA, BELÇİKA VE LİTVANYA BÜYÜKELÇİLİKLERİNE ATAMALAR YAPILDI

Çin, Hollanda, Belçika ve Litvanya Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirilmesi, resmi gazetede yayımlanan bir kararla duyuruldu. Ayrıca, birçok bakanlık ve resmi kurum ile kuruluşlara da atama yapıldı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerine yeni atamalar yapıldı.

YENİ BÜYÜKELÇİLER ATANDI

Atanan büyükelçiler arasında, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu ve Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan yer alıyor.

ÜST DÜZEY ATAMALAR DEVAM EDİYOR

Adli Tıp Kurumu’nun İkinci İhtisas Kurulu, Dokuzuncu İhtisas Kurulu ve Onuncu İhtisas Kurulu üyeliklerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı açık bulunan İş Müfettişliklerine ise toplamda 25 Müfettiş yardımcısı atandı. Dışişleri Bakanlığı’nda açık olan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esenler atandı.

KURUMSAL MALİ YENİLENMELER

Ayrıca, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Barbaros Murat Köse atandı.

EĞİTİMDE YENİ ATAMALAR YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur atandı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret müfettişliklerine ise toplam 23 müfettiş yardımcısı atandı.