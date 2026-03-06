Çin Hürmüz Boğazı’ndaki Enerji Tedarik Risklerine Karşı Önlemler Alıyor

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerginlikler ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat aksaklıkları, dünya çapında en büyük ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatçısı olan Çin’in iç piyasayı koruma amacına yönelik tedbirler almasına neden oluyor. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni küresel pazarlara bağlayan ve Çin’in enerji tedarikinde kritik bir rol oynayan bir noktada yer alıyor. Uluslararası veriler, boğazdan günlük geçen yaklaşık 15 milyon varil ham petrolün 5,4 milyon varilinin doğrudan Çin tarafından ithal edildiğini gösteriyor. Bu durum, boğazda oluşabilecek herhangi bir fiziksel kesintinin Çin için ciddi bir “arz güvenliği” tehdidi oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

ÇİN YÖNETİMİ TEDBİRLER ALIYOR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Çin yönetimi, büyük devlet rafinerilerine dizel ve benzin ihracatını geçici olarak durdurma talimatı verdi. Bu adım, olası arz kesintilerine karşı iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almak amacı taşıyor. Pekin ile Tahran arasındaki enerji iş birlikleri ise mevcut riskleri artıran bir diğer faktör. İran petrolünün en büyük alıcısı olan Çin, Tahran için vazgeçilmez bir pazar niteliğinde. Bu ticaret, Çin’in enerji portföyünü çeşitlendirmekte önemli bir avantaj sağlarken, aynı zamanda jeopolitik risk unsurlarını da beraberinde getiriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ RİSKLER

Orta Doğu’daki istikrarsızlık, yalnızca petrol fiyatlarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda enerji yollarının güvenliğini de tehdit ediyor. Hürmüz Boğazı’nda meydana gelen baskılar, Pekin’in kısa vadede stok yönetimini sıkılaştırmasına ve uzun vadede ise enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yeni stratejiler geliştirmesine yol açıyor.

ÇİN’İN İTHALAT BAĞIMLILIĞI

Edinilen bilgilere göre, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da üretilen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın uluslararası pazara taşınmasında kritik bir işlev görüyor. Geçen yıl başında, Çin’in Hürmüz Boğazı üzerinden günde yaklaşık 5,4 milyon varil ham petrol ithal ettiği tahmin ediliyor. Bu miktar, ülkenin toplam petrol ithalatının yüzde 45-50’sine denk geliyor. Doğal gaz alanında da benzer bir bağımlılık söz konusu. Çin’in sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yüzde 29’u, Hürmüz Boğazı’ndan transit edilen Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sağlanıyor.

KRİTİK TAHMİNLER

Çin’in yarı karada depolanan önemli miktardaki İran petrolünün, sevkiyatları etkileyebilecek kesintilere karşı sınırlı bir denge unsuru olabileceği düşünülüyor. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden elde edilen verilere göre, Çin’in toplam ham petrol stoklarının 1,1 ila 1,3 milyar varil seviyesinde olduğu tahmin edilirken, mevcut seviyelerine göre bu miktar, ülkenin petrol ithalatının yaklaşık 110 ila 140 günlük ihtiyacını karşılayabiliyor.

HACİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Michal Meidan, Pekin’in ham petrol ihtiyacının yarısını Orta Doğu’dan sağladığını belirterek, bu durumun enerji arzındaki kritik riskleri ortaya koyduğunu ifade ediyor. Hürmüz Boğazı’ndaki olası kesintinin doğal gaz piyasalarındaki etkisinin daha derin olabileceğini vurgulayan Meidan, “LNG akışındaki kesintiyi dengelemek, petrol kadar kolay olmayabilir” diyerek, kesintinin Çin için çok daha büyük bir sorun yaratabileceğini ifade etti.

RUSYA’DAN OLASI YARDIM

Meidan, olası bir kriz durumunda Çin’in günlük yaklaşık 5 milyon varil petrol akışını kaybedebileceğini kaydederek, Rusya’nın bu açığı kapatmak amacıyla sevkiyatlarını artırabileceğini ancak bu artışın sınırlı kalabileceğini belirtti. Ayrıca, doğalgaz konusunda Rusya’dan gelecek ek miktarların da kısıtlı olacağını ifade etti.

STRATEJİK KARARLAR VE PRIMARY KEŞİF

Çin yönetiminin iç piyasayı desteklemek amacıyla dizel ve benzin ihracatını askıya almasındaki stratejik nedenleri değerlendiren Meidan, bu önlemin geçici bir enerji güvenliği tedbiri olarak kabul edilebileceğinin altını çizdi.

SEVKİYAT KRİZLERİ VE ETKİLERİ

Londra merkezli bir risk analizi şirketi Yetkili Kaho Yu, Çin’in İran petrolüne bağımlı olmadığını ve Hürmüz Boğazı’ndaki olası sevkiyat aksamalarının geniş kapsamda etkili olabileceğini belirtti. Yu, bu durumun yalnızca enerji ithalatı üzerinde baskı oluşturmakla kalmayıp, alternatif kaynaklar için global rekabeti artırabileceğini kaydetti.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER YETERSİZ KALABİLİR

Yüksek gerilimlerin devam etmesi halinde, Asya’daki diğer hükümetlerin de benzer kısıtlamalara gitmesinin sürdürülebilir olmadığını dile getiren Yu, bu tür tedbirlerin geçici çözüm sağlasa da Asya’nın deniz yoluyla yapılan petrol ve LNG ithalatında yapısal bağımlılığını değiştirmeyeceğini vurguladı.