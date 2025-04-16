Çin İhracatı Durduruldu, ABD Cevap Verecek

ABD BAŞKANI’NDAN ÇİN’E YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak metallerine yönelik ihracat kısıtlamalarının ardından, ülkenin dışa bağımlı olduğu kritik minerallerin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini incelemek için Ticaret Bakanlığı’na talimat veriyor. Bu hamle, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini artırabilir.

ÇİN’DEN MİSİLLEME: İHRACAT YASAKLARI

Pekin yönetimi, galyum, germanyum ve antimon gibi kritik madenlerin ihracatını yasakladı. Bu hafta ise 6 nadir toprak metalinin ve nadir toprak mıknatıslarının ihracat hareketleri askıya alınmış durumda. Bu durum, küresel havacılık, otomotiv ve yarı iletken endüstrilerini doğrudan etkileyebiliyor.

GÜMRÜK VERGİSİ GÜNDEME GELİYOR

ABD’nin, Çin’den yapacağı ithalata yüzde 245’e kadar çıkacak gümrük vergisi uygulaması söz konusu. Uzmanlar, bu adımın küresel tedarik zincirleri üzerinde önemli ve ciddi etkiler yaratabileceğini, bunun yanı sıra ticaret savaşlarının daha da kızışabileceğini ifade ediyor.

TICARET SAVAŞLARI DERİNLEŞİYOR

Trump, enerji ve kritik mineral üretimini artırmak için kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Çin yönetimi, ABD mallarına uyguladığı tarifeleri ise yüzde 125’e yükseltti. Bu karşılıklı adımlar, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da derinleştiriyor.