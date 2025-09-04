Çin’in Tuz Tayfunu hedefi belli mi?

ÇİN’İN SİBER SALDIRILARINDA YENİ BOYUT

Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı üstünlük sağlamak amacıyla yıllardır Amerikan elektrik şebekelerine ve şirketlerine sızarak hassas bilgileri ve çip tasarımları gibi fikri mülkiyet haklarını çalıyor. Ancak uzmanlar ve yetkililer, bir yıl süren araştırmaların ardından “Salt Typhoon” olarak bilinen grubun gerçekleştirdiği kapsamlı siber saldırının, Çin’in bugüne kadar yaptığı en iddialı saldırı olduğuna ulaştı. Amerikan basınından yapılan habere göre, saldırının 80’den fazla ülkeyi hedef aldığı ve neredeyse her Amerikalıdan bilgi çalmış olabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, bu durumu Çin’in yeteneklerinin ABD ve müttefikleriyle rekabet edebileceğinin bir göstergesi olarak yorumluyor.

SALDIRININ KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Araştırmacılar, Salt Typhoon saldırısının büyük telekomünikasyon şirketleri ve diğer kuruluşlara sızan uzun süreli bir saldırı olduğunu belirtti. Saldırının başlangıçta anlaşıldığından çok daha geniş olduğu vurgulandı. Güvenlik yetkilileri, çalınan verilerin Çin istihbarat servislerinin küresel iletişim ağlarını kullanarak, politikacılar, casuslar ve aktivistler gibi hedefleri izlemelerine olanak sağlaması ihtimali üzerine uyarıda bulundu. Açıklamada, “Çin hükümeti tarafından desteklenen hackerlar, telekomünikasyon, hükümet, ulaşım, konaklama ve askeri altyapı ağları da dahil olmak üzere küresel ağları hedef alıyor” denildi.

KURTULAN AMERİKALI YOK MU?

İngiliz ve Amerikan yetkililer, bu saldırıyı “sınırsız” ve “ayrım gözetmeyen” olarak tanımladı. Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya gibi ülkeler de, Çin hükümetini hedef alan “bir utanç kampanyasının” parçası olarak bildiriyi imzaladı. FBI’da eski üst düzey bir yetkili olan Cynthia Kaiser, “Kampanyanın genişliği göz önüne alındığında, hiçbir Amerikalının bu saldırıdan kurtulduğunu düşünemiyorum” dedi.

YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ

Saldırının, sıradan insanların verilerini depolamak amacıyla mı yapıldığı yoksa bu verilerin tesadüfen mi ele geçirildiği henüz netlik kazanmadı. Ancak Kaiser, bu saldırının kapsamının, önceki saldırılardan çok daha geniş olduğunu söyledi. Güvenlik uzmanları, Salt Typhoon saldırısının, ABD dahil stratejik rakipleri sınayacak yeni bir Çin siber yetenekleri döneminin başlangıcının habercisi olabileceğini düşünüyor. Bu saldırı, Çin’in küresel etkisini artırma konusundaki hırslarını gözler önüne seriyor. Bu hırslar, Pekin’de düzenlenen ve savaş uçakları, tanklar ve yürüyen askerlerin yer aldığı görkemli askeri geçit töreninde de kendini gösterdi.