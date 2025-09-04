Çin’in Tuz Tayfunu’ndan Global Tehditler

Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı üstünlük sağlamak için uzun yıllardır Amerikan elektrik şebekelerine ve şirketlerine sızarak önemli dosyaları ve çip tasarımlarını çalıyor. Ancak uzmanlar ve yetkililer, bir yıllık araştırmalar neticesinde, Salt Typhoon (Tuz Tayfunu) ismiyle anılan grubun gerçekleştirdiği büyük ölçekli siber saldırının, Çin’in şimdiye dek yaptığı en iddialı saldırı olduğu sonucuna ulaştı. New York Times’ın haberine göre, yetkililer, bu saldırının 80’den fazla ülkeyi hedef aldığını ve neredeyse her Amerikalıdan bilgi çalmış olabileceğini duyurdu. Bunun, Çin’in yeteneklerinin ABD ve müttefiklerinin yetenekleriyle rekabet edebileceğini gösteren bir kanıt olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de de yeni bir olay yaşandı; çok sayıda firmaya anlık web bildirimi hizmeti sunan bir şirket siber saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucu, cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi. Fenerbahçe kulübü de saldırıdan etkilenen kurumlar arasında bulunuyor.

ÇALINAN VERİLERİN ETKİLERİ

Araştırmacılar ortak açıklamalarında, Tuz Tayfunu saldırısının, büyük telekomünikasyon şirketleri ve başka kuruluşlara sızan, yıllar süren koordineli bir eylem olduğunu belirtti. Saldırının kapsamının, başlangıçta tahmin edilenden çok daha geniş olduğunu vurgulayan güvenlik yetkilileri, çalınan verilerin Çin istihbarat servislerinin, küresel iletişim ağları aracılığıyla politikacılar, casuslar ve aktivistler gibi hedefleri takip etmesine olanak tanıyabileceği konusunda uyardı. Açıklamada, Çin hükümeti destekli hackerların “telekomünikasyon, hükümet, ulaşım, konaklama ve askeri altyapı ağları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın küresel ağları hedef alıyor” denildi.

AMERİKALILARIN DURUMU

İngiliz ve Amerikan yetkililer, bu siber saldırıyı “sınırsız” ve “ayrım gözetmeyen” olarak tanımladı. Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya gibi ülkeler de bu bildiriyi imzalayanlar arasında yer aldı. FBI’ın siber bölümünde eski üst düzey yetkili olan ve hackleme soruşturmalarını yöneten Cynthia Kaiser, “Kampanyanın genişliği doğrultusunda, hiçbir Amerikalının bu saldırıdan kurtulabileceğini düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ SİBER DÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Saldırının, sıradan insanlara ait verileri depolamak amacıyla yapılıp yapılmadığı ya da bu verilerin saldırı sırasında tesadüfen mi ele geçirildiği belirsizliğini koruyor. Ancak Kaiser, saldırının kapsamının, daha önceki saldırılara göre, Çin’in güvenlik veya diğer hassas hükümet konularında çalışan Batılıları daha dar bir biçimde hedef almasının ötesinde olduğunu vurguladı. Güvenlik uzmanları, Salt Typhoon saldırısının, ABD dahil stratejik rakipleri sınayacak yeni bir Çin siber yetenekleri döneminin habercisi olabileceğini belirtiyor. Bu saldırı, Çin’in küresel etkisini artırma çabasını da gözler önüne seriyor. Bu hırslar, Çarşamba günü Pekin’de gerçekleştirilen ve savaş uçakları, tanklar ve Tiananmen Meydanı’nda yürüyen binlerce askerle süslenen büyük askeri geçit töreninde de net bir şekilde sergilendi.