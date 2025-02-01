Çin’in Yeni Askeri Üssü: ABD’yi Korkutuyor

ÇİN HALK ORDUSU YENİ ASKERİ ÜS KURUYOR

Çin Halk Ordusu (PLA), başkent Pekin’in batısında, olası bir çatışma durumunda meydana gelebilecek nükleer savaş dahil her türlü olaya hazırlıklı olmak için yeni bir askeri üs inşasına başladığını duyurdu. Financial Times’ta yer alan haberde, bu yeni üs inşasının, Pekin’in yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan 1.500 dönümlük bir alanı kapsadığı belirtildi.

DERİN YER ALTINDA HAZIRLIKLAR

Bu askeri tesis kapsamında, nükleere dayanıklı sığınaklar ve derin yer altı tünelleri inşa ediliyor. ABD istihbaratı, uydu görüntülerini inceleyerek, Çin’in kurduğu askeri komuta merkezinin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yapılarının en az 10 katı büyüklüğünde olacağını ortaya koydu. Bu durum, bölgedeki askeri güç dengesini değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.