Çin Ve Avustralya Merkez Bankaları, Faiz İndirdi

DÜNYA MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ İNDİRİMİ

Dünya genelindeki merkez bankaları, koronavirüs salgını süresince faiz oranlarını arttırmıştı. Enflasyon ile mücadele sonrasında ise artık indirim yapma yoluna gittiler. Çin’de kurumsal ve emlak kredileri için önemli bir gösterge olan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 10 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi’nin yaptığı açıklamayla, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1’den 3’e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6’dan 3,5’e düştü. 2019’dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevi gören LPR, 18 bankanın merkez bankası borçlanma faizi üzerine ekledikleri kâr payı üzerinden belirleniyor. 1 yıllık kredi faizi kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans alınıyor.

ÇİN’DE MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞTÜ

Faiz kararının ardından, Çin’deki en büyük bankalar, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve China Merchants Bank mevduat faizlerinde düşüş yapacaklarını duyurdu. Yapılan düzenleme ile, 1 yıllık mevduat faizi oranı 15 baz puanlık bir indirimle yüzde 0,95’e, 2 yıllık mevduat faizi oranı yüzde 1,05’e ve 3 yıllık mevduat faizi oranı ise yüzde 1,3’e çekildi.

AVUSTRALYA’DA POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜYOR

Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faiz oranını iki yılın en düşük noktası olan yüzde 3,85’e düşürdü. RBA, global görünüm ve yurt içindeki azalan enflasyonu gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan indirdi. Banka tarafından yapılan açıklamada, enflasyona dair yukarı yönlü risklerin azaltıldığı ve uluslararası gelişmelerin ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

POLİTİKA FAİZİ SEVİYELERİ

Politika faizi oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,85 seviyesine çekildiği belirtilirken, para politikalarında daha dikkatli ve temkinli olunacağı da aktarıldı. Piyasalarda, politika faiz oranının 25 baz puan düşmesi bekleniyordu. Ayrıca, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve kötüleşen jeopolitik durum nedeniyle küresel ekonomide devam eden şoklarla ilgili uyarılar yapılırken, dünya ticaret politikasının hızla değiştiği belirtilmektedir. Bu karar sonrası, Avustralya doları, ABD doları karşısında değer kaybetti.