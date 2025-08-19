Cinayetin Nedeninin Borç Krizi Olduğu Açıklandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, sabah saat 09.30 sularında Yenimahalle 107 Sokak’ta yaşandı. Hüseyin Derin, boşanma aşamasında bulunduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkânına geldi. Burcu Derin, eşini görünce panikleyip yan dükkândaki tuhafiyeye sığındı. Hüseyin Derin, burada eşi üzerine peş peşe ateş açarak onu ağır yaraladı.

OLAYIN SONUCU VE HASTANEYE KALDIRILMA

Hüseyin Derin, yanında getirdiği tabancayla Burcu Derin’e beş el ateş etti. Mermilerin isabet etmesi sonucu Burcu Derin ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burcu Derin’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne taşıdı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili bir soruşturma başlatıldı.

HÜSEYİN DERİN’İN İFADESİ

Hüseyin Derin’in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Derin, aşırı derecede borcu olduğunu ve tapusu eşi Burcu’nun üzerine olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini söyledi. “Ancak, Burcu bunu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için iş yerine gittim. Kendisine ‘Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim’ dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum” diye ifade etti.

TUTUKLAMA VE CENAZE İŞLEMLERİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan Hüseyin Derin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Burcu Derin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde defnedildi.