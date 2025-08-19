Gündem

Cinayetin Nedeninin Borç Krizi Olduğu Açıklandı

cinayetin-nedeninin-borc-krizi-oldugu-aciklandi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, sabah saat 09.30 sularında Yenimahalle 107 Sokak’ta yaşandı. Hüseyin Derin, boşanma aşamasında bulunduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkânına geldi. Burcu Derin, eşini görünce panikleyip yan dükkândaki tuhafiyeye sığındı. Hüseyin Derin, burada eşi üzerine peş peşe ateş açarak onu ağır yaraladı.

OLAYIN SONUCU VE HASTANEYE KALDIRILMA

Hüseyin Derin, yanında getirdiği tabancayla Burcu Derin’e beş el ateş etti. Mermilerin isabet etmesi sonucu Burcu Derin ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burcu Derin’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne taşıdı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili bir soruşturma başlatıldı.

HÜSEYİN DERİN’İN İFADESİ

Hüseyin Derin’in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Derin, aşırı derecede borcu olduğunu ve tapusu eşi Burcu’nun üzerine olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini söyledi. “Ancak, Burcu bunu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için iş yerine gittim. Kendisine ‘Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim’ dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum” diye ifade etti.

TUTUKLAMA VE CENAZE İŞLEMLERİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan Hüseyin Derin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Burcu Derin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde defnedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Nilüfer Barajı Kurudu: Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

Bursa'nın belediye başkanı Mustafa Bozbey, maliyetlerin artması nedeniyle tasarruf edilmeye yönelik çağrıda bulundu. Şehrin bütçesini korumak için vatandaşları bilinçli harcamalar yapmaya teşvik etti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze kuşatmasını eleştirerek, iki milyondan fazla insanın temel ihtiyaçlardan mahrum kalmasını insanlığın vicdanına bir darbe olarak nitelendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.