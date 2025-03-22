Cinayette Altın Çalan Damat Gözaltında

OLAYIN GERÇEĞİ

12 Mart akşamı, Çorum’un Kargı ilçesi Akkise köyünde 80 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için camiye gidiyor. Namaz sonrası evine döndüğünde, evinden dumanlar yükseldiğini fark ediyor. Hemen eve girince eşi 77 yaşındaki Hatice Kış’ın cansız bedeniyle karşılaşıyor. Durumu bildirince olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yapılan ilk incelemelerde, Hatice Kış’ın 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ve cesedinin ateşe verildiği tespit ediliyor.

ALTIN HIRSIZLIĞI

Olayla ilgili incelemelerde, eve giren şüphelilerin Hatice Kış’ın kolundaki 3 altın bileziği ile evdeki altınları çalarak kaçtıkları belirleniyor. Kargı Cumhuriyet Savcılığı ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili araştırmalar yapıyor. Bu incelemeler sonucunda, Hatice Kış’ın kızı ile dini nikahlı olan M.A., jandarma tarafından gözaltına alınıyor.

İFADELER VE İTİRAFLAR

Alınan ifadelerde, şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve evden aldığı altınları gömdüğünü belirttiği öğreniliyor. Jandarma ekipleri, şüphelinin altınların yerini söylediği bilgisini paylaşarak, olayı daha da aydınlatmayı hedefliyor.