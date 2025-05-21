Çinli Akademisyenler Rize’de Çay Topladı

RİZE’DE ANLAMLI ETKİNLİK

Rize, Uluslararası Çay Günü’nü önemli bir etkinlikle kutladı. Çay kültürünün merkezi olarak bilinen bu şehir, bu özel gün vesilesiyle dikkate değer bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Çay Çarşısı’nda düzenlendi ve burada, Çin Tarım Bilimleri Akademisi Çay Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mingzhe Yao ve ekibi, yerel temsilcilerle birlikte çay bahçesine giderek çay topladı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı da bu heyete katıldı. Toplanan yaş çay yaprakları, Çay Araştırma Merkezi’nde işlenerek konuklara sunuldu.

ORTAK VİZYON GELİŞİYOR

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu özel günde Çinli uzmanlarla birlikte çayın geleceği hakkında fikir alışverişi yaptıklarını belirtti. “Uluslararası Çay Günü vesilesiyle, dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri olan Çin’den gelen misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türk çayının geleceğine dair ortak vizyon geliştirmeye çalışıyoruz. Üniversitemizle birlikte yürütülen çalışmaların da bu sürece katkı sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ÇAY TARLALARINDA İNCELEMELER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iş birliğinin sadece teorik düzeyde kalmayacağını vurguladı. “Misafirlerimizle birlikte şehrimizin farklı bölgelerindeki çay plantasyonlarını gezeceğiz. Sahada yaşanan sorunları birlikte değerlendirecek ve ortak çözümler geliştirmeye odaklanacağız” dedi. Çinli akademisyen Prof. Dr. Mingzhe Yao, Uluslararası Çay Günü’nü Türkiye’de, özellikle Rize’de geçirmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirtti ve kültürel ile bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.