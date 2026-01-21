Çinli Otomobil Üreticileri Avrupa Pazarında Büyüyüyor

Avrupa otomobil pazarında 2025 yılının son ayında yüzde 7,6 oranında bir büyüme gerçekleşirken, bu büyümenin arkasındaki en önemli güç, satış rakamlarında rekor düzeyde artışlar kaydeden Çinli otomobil üreticileri oldu.

ÇİNLİ MARKALARIN PAZARDAKİ HAKİMİYETİ ARTIYOR

Aralık ayında, yüzde 127 oranında bir büyüme gösteren Çinli markalar, 110 bin adetlik satış barajını geçerek yıllık bazda satışlarını iki katına çıkararak toplamda 811 bin adete ulaştı. Bu etkileyici büyüme performansı ile birlikte, Çin menşeli araçların Avrupa otomobil pazarındaki payı yüzde 9 seviyesine ulaştı. Ayrıca, emisyon hedeflerinin baskısıyla, bataryalı elektrikli araç satışları Aralık ayında yüzde 52, yıl genelinde ise yüzde 30 oranında bir artış gösterdi. Şarj edilebilir hibrit araçlar da Aralık ayında kaydettikleri yüzde 37’lik büyüme ile dikkat çekti.

EN ÇOK SATAN MODEL TESLA OLDU

Aralık ayının en çok satan modeli olan Tesla Model Y, Çinli üretici BYD satışlarını ise yüzde 261 oranında bir artışla büyük bir sıçrama yaparak destekledi. Volkswagen Grubu, Avrupa pazarında yüzde 27’lik pazar payı ile liderliğini sürdürürken, Porsche ise ayı yüzde 31’lik bir kayıpla kapattı.