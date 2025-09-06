Gündem

Çinli Turistin Kaybolması: Xu Wenkai

KAYIP TURİST HAKKINDA BİLGİLER

Edinilen verilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28’de yapılan başvuruda, Çin vatandaşı yaklaşık 30 yaşlarında Xu Wenkai isimli erkek turistin 25 Ağustos 2025 tarihinden beri kayıp olduğu bildirildi. İhbarda, kaybolan kişinin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

İhbarın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan yardım istedi. AFAD ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte kaybolan turistin bulunduğu bölgeye revizyon edildi ve arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü. Gerçekleştirilen kapsamlı arama faaliyetleri sonucunda Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

