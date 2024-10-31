Cinsel İstismar Davasında Hoca Tutuklandı!

DAVA AÇILDI VE TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Kocaeli’nde, Gölcük ilçesinde, bir tekvando kursunda 17 yaşındaki öğrenci S.T.’ye yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle beden eğitimi öğretmeni 40 yaşındaki E.Y. hakkında dava açıldı. İlk duruşmanın yapılmasının ardından, mahkeme E.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

E.Y. hakkında, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlaması, büyük bir tartışma yarattı. Dava süreci, yaşanan olayların ciddiyetini ve hukukun işlemesini sağlayacak bir gelişme olarak önem taşıyor.

TUTUKLAMA SONRASI

E.Y., duruşma sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, benzer olayların önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.