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Cinsel İstismardan Suçlu Bulundu, 10 Yıl Hapis

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Kayseri’de 11 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen bir olayda, A.A.’nın üvey kız kardeşi R.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Mağdur olan genç kız, yaşadığı durumu kendi yaşıtındaki yeğenine anlattıktan sonra olayın ortaya çıkması üzerine şikayette bulunuldu.

DAVA SÜRECİ

Şikayet sonrası gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında ‘cinsel istismar’ suçlaması ile dava açıldı. Davanın duruşması Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

SANIKTAKİ SAVUNMA

Duruşmada sanık A.A. hazır bulundu ve üzerine atılan suçlamaları reddetti. A.A., “Suçsuzum. Böyle bir şey yapmadım” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık A.A.’yı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

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