Cip Yüzünden Yaşanan Hayal Kırıklığı

TRABZON’DA YAŞANAN HIZLA GÜNDEME GELEN KAZA

Trabzon’da bir hastanede çalışan sağlık personeli Hilal Yorulmaz, 11 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da bir otomotiv bayisinden 34 DDM 631 plakalı sıfır kilometre cip satın aldı. Aracı Trabzon’a getirip bir ay boyunca kullanan Yorulmaz’ın cipi, yokuş aşağı indikten sonra frenlerinin tutmaması ve direksiyonun kilitlenmesi sonucu otomobile ve refüje çarpma durumu yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu kaza, Yorulmaz’ın herhangi bir yaralanma olmadan atlattığı bir olay oldu. Kazanın ardından durumu bayiye iletti.

BAYİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCU HUKUKİ SÜREÇ

Yorulmaz, bayi yetkililerinin aracın durumu ile ilgili yaptığı incelemeden olumsuz yanıt aldı ve bu nedenle avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla aracı satan bayiye karşı ‘ayıplı malın iadesi’ davası açtı. Trabzon Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada, bilirkişi heyeti aracın sorunlarını inceleyerek, Hilal Yorulmaz’ı haklı buldu. Yapılan raporda aracın fren sisteminde meydana gelen arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı ve fren sonrası direksiyonun kilitlendiği belirlendi.

MAHKEME KARARI VE TEMYİZ SÜRECİ

Mahkeme, yetkili bayinin ‘ayıplı’ olarak tespit edilen aracın ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesi yönünde karar verdi. Mahkemenin kararını temyiz etmesi sonrasında Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi de dosyayı detaylı bir şekilde inceleyerek, Tüketici Mahkemesi’nin almış olduğu kararı onadı. Bu süreç, tüketici haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.