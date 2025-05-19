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Cipe Arkadan Çarpan Kamyonet, 2 Yaralı

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KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, D-650 kara yolunun Karaçam Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Sakarya istikametine giden N.C. (54) yönetimindeki 54 ACU 772 plakalı kamyonet, aynı yöne ilerleyen T.T. (38) idaresindeki 48 DG 652 plakalı cipe arkadan çarptı. Bu üzücü olayda her iki sürücü de yaralandı.

MÜDAHALE VE YARALILARIN DURUMU

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza alanına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü N.C., itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye taşındı.

ULAŞIMDAKİ OLUMSUZ DURUM

Sakarya yönünde meydana gelen kaza sonrasında uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, tüm araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat içerisinde yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.

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