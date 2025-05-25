Ciro Immobile’nin Beşiktaş’taki Geleceği Belirsiz

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BEŞİKTAŞ’IN PLANLAMALARI

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Transfer konularını hızlandıran siyah-beyazlı takımda, gelecek futbolcuların yanı sıra gidecek oyuncuların durumu da büyük bir önem taşıyor. Özellikle, performansıyla eleştirilen Ciro Immobile’nin geleceği merak ediliyor.

MENAJERDEN AÇIKLAMA: “IMMOBİLE BEŞİKTAŞ’TA KALACAK”

Ciro Immobile’nin menajeri Marco Sommella, Beşiktaş’tan İstanbul’a davet edildiği ve oyuncunun kulüple yollarını ayıracağına dair çıkan spekülasyonlara yanıt verdi. Sommella, “İstanbul’a geleceğim. Ancak Ciro için değil, başka bir takımla ve başka bir oyuncumla konuşmak için. Ciro’nun 1 yıllık daha sözleşmesi var ve Beşiktaş’ta mutlu. Önümüzdeki yıl da yüzde 100 orada kalacak” şeklinde konuştu.

IMMOBILE’NİN BEŞİKTAŞ’TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 40 maça çıkan Immobile, 19 gol atıp 4 asist yaptı. Bu performansıyla, takımın önemli futbolcuları arasında yer alıyor.