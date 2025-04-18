Citi, Altın Fiyatının Yükselebileceğini Açıkladı

CİTİ’ NİN TALEPLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Citi, Çinli sigorta şirketlerinin yeni altın alımları ve vergi ile ilgili risklerin yanı sıra piyasalardaki zayıflık nedeniyle artan güvenli liman talebi ışığında tahminlerinde bazı değişiklikler yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Citi analistleri yayımladıkları notlarda, “Altının şu anda son derece nadir görülen fiziksel bir arz açığında olduğunu düşünüyoruz, bu da fiyatların yükselmesi gerektiği anlamına geliyor; çünkü piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapmaya teşvik edilmesi gerekiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.