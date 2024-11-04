More
Ekonomi

Citi’nin Enflasyon Analizi Ve Değerlendirmesi

citi-nin-enflasyon-analizi-ve-degerlendirmesi

TÜRKİYE’NİN MALİYE POLİTİKALARI YETERSİZ KALIYOR

Kurum ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye’nin maliye ve gelirler politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirtiyor. Ekonomistler, para politikasına aşırı bağımlılığın, optimumun altında sonuçlara yol açabileceğini ve ekonomik zorlukları büyütebileceğini ifade ediyor.

Notta, “Yetersiz mali politika desteği, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu ‘gerekenden daha fazla süre’ sürdürmesine yol açabilir veya indirim döngüsü başladığında ‘erken gevşeme algılarına yol açabilir” değerlendirmesine yer veriliyor. Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşmişti.

ÖNEMLİ

Manşet

“Thomas Reis: Samsunspor’un Galibiyet Gururu”

Süper Lig 11. haftasında Samsunspor, ONVO Antalyaspor'u 2-0 yenerek galip geldi. Teknik Direktör Thomas Reis, bu başarıyı hak ettiklerini belirtti.
Manşet

Aurelio: Oyun Düzenimizi Kaybettik

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Samsunspor'a 2-0 yenildi. Maç sonrası yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.