Citi’nin Enflasyon Analizi Ve Değerlendirmesi

TÜRKİYE’NİN MALİYE POLİTİKALARI YETERSİZ KALIYOR

Kurum ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye’nin maliye ve gelirler politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirtiyor. Ekonomistler, para politikasına aşırı bağımlılığın, optimumun altında sonuçlara yol açabileceğini ve ekonomik zorlukları büyütebileceğini ifade ediyor.

Notta, “Yetersiz mali politika desteği, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu ‘gerekenden daha fazla süre’ sürdürmesine yol açabilir veya indirim döngüsü başladığında ‘erken gevşeme algılarına yol açabilir” değerlendirmesine yer veriliyor. Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşmişti.