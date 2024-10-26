Cizre’de Polise Patlayıcı Madde Atıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

24 Ekim’de saat 21.00 sularında, Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. İki kişi, Muhtarlık binası önünde görevli polis memurlarına çakmak gazı ile destekli patlayıcı madde attı. Patlayıcı madde patlarken, bu olayda herhangi bir ölü veya yaralı söz konusu olmadı. Patlama anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yoldan geçen vatandaşların da bulunduğu gözlemlendi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, patlayıcı maddeyi atan iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlem süreçleri devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, patlayıcı maddenin çakmak gazı ile desteklendiğine dikkat çekilerek, “24.10.2024 günü saat 21.00 sıralarında Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Muhtarlık binası önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerimize yönelik patlayıcı madde atılması ile ilgili yapılan çok yönlü araştırma ve kamera incelemeleri neticesinde, atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış parlayıcı maddeler olduğu anlaşılmış ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, olay sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.