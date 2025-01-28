More
Ekonomi

Coca-Cola Ürünleri Geri Çağrılıyor: Klorat Tespit Edildi

coca-cola-urunleri-geri-cagriliyor-klorat-tespit-edildi

Coca-Cola, Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC) tarafından gerçekleştirilen analizlerde bazı içeceklerinde yüksek miktarda klorat tespit edilmesinin ardından çeşitli ürünlerini toplatma kararı alıyor. 328 GE-338 GE üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içecekler ile bu ürünlerin farklı türleri geri çağrılıyor.

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMDA?

Bu ürünler, Coca-Cola’nın Belçika’nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Sadece Belçika’da değil, aynı zamanda Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da ihraç edildiği bildiriliyor. Yetkililer, bu ülkelerdeki tüketicilerin dikkatli olmalarını ve söz konusu ürünleri tüketmekten kaçınmalarını talep ediyor.

TÜKETİCİLER İÇİN UYARI

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, tüketicilere ellerindeki içecekleri satış noktalarına geri iade etmeleri ve kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini açıklıyor. İade işlemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmenin Coca-Cola’nın resmi web sitesi ve mağazalar üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanımı sırasında oluşan bir yan ürün olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yüksek miktarda kloratın özellikle hassas gruplarda (çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler) sağlık risklerine yol açabileceğini ifade ediyor. Coca-Cola ürünlerindeki klorat seviyelerinin yasal sınırların üzerinde olması, geri çağırmanın temel sebebi olarak vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahçeli Bolu Yangınında Ölen Çocukları Andı

Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası siyasi tartışmaları kınadı ve terörsüz Türkiye için İmralı ile DEM heyeti arasındaki görüşmelerin hızlanmasını istedi.
Gündem

Bursa’da Sokakta Tüfekle Ablasını Vurdu

Bursa'da nişanlısı Aynur A. ve kardeşi Nuray A.'ya av tüfeğiyle ateş açan şüpheli kaçtı. Abla ve kardeş yaralandı, polis arama çalışmalarına başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.