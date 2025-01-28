Coca-Cola Ürünleri Geri Çağrılıyor: Klorat Tespit Edildi

Coca-Cola, Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC) tarafından gerçekleştirilen analizlerde bazı içeceklerinde yüksek miktarda klorat tespit edilmesinin ardından çeşitli ürünlerini toplatma kararı alıyor. 328 GE-338 GE üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içecekler ile bu ürünlerin farklı türleri geri çağrılıyor.

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMDA?

Bu ürünler, Coca-Cola’nın Belçika’nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Sadece Belçika’da değil, aynı zamanda Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da ihraç edildiği bildiriliyor. Yetkililer, bu ülkelerdeki tüketicilerin dikkatli olmalarını ve söz konusu ürünleri tüketmekten kaçınmalarını talep ediyor.

TÜKETİCİLER İÇİN UYARI

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, tüketicilere ellerindeki içecekleri satış noktalarına geri iade etmeleri ve kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini açıklıyor. İade işlemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmenin Coca-Cola’nın resmi web sitesi ve mağazalar üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanımı sırasında oluşan bir yan ürün olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yüksek miktarda kloratın özellikle hassas gruplarda (çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler) sağlık risklerine yol açabileceğini ifade ediyor. Coca-Cola ürünlerindeki klorat seviyelerinin yasal sınırların üzerinde olması, geri çağırmanın temel sebebi olarak vurgulanıyor.