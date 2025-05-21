Çocuğu Kaçırmaya Çalışan Kişi Yakalandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Arnavutköy’de akşam saatlerinde yaşanan ilginç bir olayda, kaldırımda yürüyen bir kişinin babası, otomobilin bagajından eşya çıkardığı sırada bekleyen küçük bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Çocuğun çığlık atarak kaçmasıyla durumu fark eden baba, hemen müdahalede bulunarak evladını kurtardı. Olayın ardından hemen polisi arayan baba, şüphelinin yakalanmasını sağladı.

ŞÜPHELİNİN AÇIKLAMASI

Yapılan incelemede şüphelinin kimliğinin M.S.O. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.S.O., emniyetteki ifadesinde “Çocuğu yeğenime benzettim, sadece sevmek istedim” şeklinde bir savunma yaptı. Tüm işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.