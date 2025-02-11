Çocuk Parkında II. Dünya Savaşı Bombası Bulundu

ÇOCUK PARKINDAKİ KEŞİF

İngiltere’nin Northumberland bölgesinde, çocuk parkının altında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bombaların bulunduğu öğrenildi. Wooler kasabasındaki bu parkta, yapılan bir yenileme çalışması sırasında bombaların tesadüfen bulundukları bildiriliyor.

İŞÇİLERİN TEPKİSİ

SkyNews’te yer alan habere göre, parkta çalışma gerçekleştiren işçiler, bu bombaları keşfettikten sonra bomba imha uzmanlarını hemen arıyor. Uzmanların olay yerine gelerek durumu değerlendirmesi bekleniyor.