Çocuk Ürünü Tehlikeli, Bakanlık Yasakladı

GÜVENSİZ ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden bir bildirimde bulundu ve Nos Studio Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından üretilmiş bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarına uymadığını duyurdu. İlgili ürün, toplatma kapsamına alındı.

YARALANMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında, “Collection Çocuk Deniz Şortu” isimli ürünün büzme iplerinin uygun şekilde tutturulmadığı belirlendi. Bu durumun çocuklar için yaralanma riski yaratabileceği ifade ediliyor.

TOPLATMA KARARI VE NEDENİ

Yapılan incelemeler sonucunda Ticaret Bakanlığı, ürün için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı aldı. Bu kararın TS EN 14682 standardına uygunluk göstermemekten kaynaklandığı aktarıldı.

UYGULAMA TARİHİ

Alınan toplatma kararı, 15 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Bakanlık, ürünlerin piyasadan çekilmesi sürecinin başladığını bildirdi.