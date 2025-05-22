Çölyaklı Bireyler İçin Glütensiz Ürünler

GÜNDEMDE ÇÖLYAK HASTALIĞI VE GLÜTENSİZ BESLENME

Zirvede, çölyak hastalarının günlük yaşamda yaşadığı zorluklar ön plana çıkarken, glütensiz beslenmenin güncel yönleri uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen çölyak bireyleri, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sundu.

GLÜTENE HASSASİYET TAŞIYAN 1 MİLYON KİŞİ

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, çölyak hastalığının sanıldığı kadar nadir olmadığını belirtti. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişinin glütene karşı ciddi bir hassasiyet taşıdığını ifade etti.

GLÜTENSİZ ÜRÜNLERE ERİŞİMİN ÖNEMİ

Çölyak Vakfı Başkanı Doç. Dr. Elif Bal Beşikçi, glütensiz ürünlerin güvenilir ve yaygın şekilde temin edilmesinin çölyak hastalarının yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen projeler, glütensiz ürünlerin kamusal alanda daha erişilebilir hale getirildiğini gösteriyor.

ÇÖLYAKLI BİREYLER İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER

Eksun Gıda, Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markaları aracılığıyla çölyak hastalarına özel ürünler sunuyor. 2006 yılında Türkiye’nin ilk paketli glütensiz ununu üretme başarısını gösteren şirket, un, ekmek, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi geniş bir ürün yelpazesiyle çölyaklı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.