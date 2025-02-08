Çömlek Ustası Osman Eşme Van’da Sanatını Yaşatıyor

OSMAN EŞME’NİN ÇÖMLEK SANATI

Çömlek ustası Osman Eşme, Van’da geçirdiği yıllar boyunca mesleğini sürdürüyor. Günümüz plastiğine karşı çömlek yaparak direnmeye çalışan Eşme, Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi’ndeki atölyesinde uzun süredir faaliyet gösteriyor. Bedesten Çarşısı’nın açılmasıyla sanatını buradaki yeni mekanında tanıtma imkanı buldu. Eşme, Urartulardan beri gelen çömlekçiliği babasından öğrenmiş ve bu geleneği geleceğe taşımak için çaba gösteriyor. Bardakçı Mahallesi’nde yüzyıllardır uygulanan çömlekçilik geçmişte plastik kullanımının yaygınlaşmasıyla zayıfladı. 1976 yılından sonra ustaların sayısı hızla azaldı ve bu alandaki üretim neredeyse tamamen durdu. Osma Eşme, şu anda Van’da bu geleneği yaşatan tek usta olmanın mutluluğunu yaşıyor.

VAN’DA TEK USTA OLMAK

Osman Eşme, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kökeni Urartulara kadar giden çömlekçilik mesleğini yaşatma mücadelesi verdiğini dile getirdi. Bir dönem mahallelerinde 20’den fazla usta ve 15 civarında fırın bulunurken, 1976’dan sonra plastik üretiminin yaygınlaşmasıyla ustaların meslekten çekildiğini belirtti. Eşme, “Kazanç sağlamak mümkün olmadığında, ustaların bu işi bırakmak zorunda kaldığına şahit olduk. Babam bu işin ustasıydı ve ondan öğrendim. 2003 yılında mesleğe giriştim ve o günden bugüne devam ettiriyorum. Artık eski ustalar yaştı, bu nedenle bu sanatı icra eden tek usta ben oldum. Ürünlerimizde genellikle Urartu motiflerine yer veriyoruz ve yerel eserler üretiyoruz” dedi.

YENİ FIRSATLAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Çömlek mesleğini artık daha merkezi bir konumda tanıtma fırsatına sahip olduklarını dile getiren Eşme, “Van’da açılmış olan Bedesten Çarşısı’nda bize yer veren devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Bu, bizim için önemli bir fırsat. Burada sanatımızı tanıtma ve mesleğimi sürdürme imkanı bulacağız. Geçimimizi satış yaparak sağlayacağız ve bu değerli sanatı gelecek nesillere aktaracağız” hatırlatmasında bulundu.

SAĞLIKLI ÇÖMLEK ÜRÜNLERİ

Tamamen el yapımı çömleklerin sağlık açısından faydalarına dikkat çeken Eşme, şunları ekledi: “Urartu motifleriyle bezeli ürünler, peynir küpleri ve hediyelik eşyalar üretiyoruz. Su testilerimiz, suyu doğal olarak soğuk tutup kireci süzme özelliğine sahip. Küplerde basılan peynirlerin asidi azaltıyor ve rahatsız etmiyor. Ayrıca, çömlek kaplarda pişen yemekler çok daha lezzetli oluyor.”