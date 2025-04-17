Çorum’da 4 Bin 200 Şişe Şalgam İmha

ÇORUM BELEDİYESİ GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Çorum Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, bir işletme sahibi, deposunda bulduğu son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için Belediyeye başvurdu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, depoda bulunan 4 bin 200 şişe şalgamı teslim alarak uygun bir bölgede imha etti.

DENETİMLER SÜREKLİ OLACAK

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için büyük çaba gösterdiklerini bildirdi. Denetimlerin ardından esnafın daha duyarlı hale geldiğini vurgulayan Göyhan, “İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimler ve ağır yaptırım cezaları esnafımızı ve iş yeri sorumlularımızı daha dikkatli davranmaya sevk etti. Bir iş yeri ilgili Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek,” şeklinde konuştu.