Çorum’da Bıçaklı Kavga; 1 Kişi Yaralı

ŞİDDETLİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çorum’un merkezindeki Bahabey Caddesi’nde M.C. ile S.K. (28) arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma ortaya çıktı. Bu tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte M.C., yanında bulunan bıçakla S.K.’yi yaraladı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri hızla gönderildi. Yaralı şahıs, ilk müdahaleden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANAMADI

Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.