Çorum’da Kadınlara Özel Banklar Kuruldu

KADINLARA ÖZEL BANK UYGULAMASI

Çorum Belediyesi, kent merkezinde yer alan bazı parklarda yalnızca kadınlara ait banklar yerleştirerek dikkat çekici bir uygulama başlattı. Bu uygulamanın ilk örneği, Ulu Cami’nin karşısındaki yeni açılan bir parkta ortaya çıktı. Parkın belirli alanlarına yerleştirilen bankların çevresine “Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın” yazılı tabelalar konuldu.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Çorum Belediyesi’nin bu yeniliği, sosyal medyada çeşitli tepkiler aldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu durumla karşılaştığında erkeklerin oturduğu banklara yanına giderek onları kaldırdı. Aşgın, bu anların videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak, “Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak. Tarihi Çorum Meydanı’nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN Çorum’un centilmen beyefendilerinin bilgisine. Diğer tüm bankları herkes kullanabilir” ifadelerini kullandı.