Çorum’da Korkunç Olay: Anne-Oğul Hayatını Kaybetti

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta bulunan atık yağların toplandığı depoda iki kişi atık yağ tankına düştü. İhbarın yapılmasının ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Yapılan inceleme sonucunda depo sahipleri Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin (12) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Anne ve oğulun cenazeleri, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.