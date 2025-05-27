Cristiano Ronaldo’dan Veda Paylaşımı Geldi

CRISTIANO RONALDO’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Suudi Arabistan’da Al-Nassr’ın sezonu üçüncü sırada tamamlamasının ardından Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatını kaybetmesiyle Cristiano Ronaldo’dan beklenmedik bir paylaşım geldi. 40 yaşındaki Portekizli futbolcu, “Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım” sözleriyle veda etti. Al-Nassr’da 200 milyon euro maaşı olan ve kontratı sona eren Ronaldo’nun bu mesajı, Suudi Arabistan ekibine veda ettiği şeklinde yorumlandı.

İKİNCİ KEZ GOL KRALI OLDU

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’da üst üste ikinci kez gol kralı unvanını elde etti. Ligde bu sezon 30 maçta 25 gol atarak ve 3 asist yaparak etkileyici bir performans sergileyen Ronaldo, toplamda 41 resmi maça çıkarak 35 gol ve 4 asistlik bir istatistik elde etti.

KUPASIZ SEZON GEÇİRDİ

Portekizli futbolcu, kariyerinde oynadığı her kulüpte kupa kazanmasına rağmen, bu sezon Al-Nassr’da kupa kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Al-Nassr formasıyla 105 maça çıkan Ronaldo, 93 gol ve 19 asistle dikkat çekti.