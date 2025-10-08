Cristiano Ronaldo Futbol Tarihinin İlk Milyarderi Oldu

RONALDO’NUN MİLYARDER OLDUĞU DUYURULDU

Cristiano Ronaldo, 40 yaşına geldiğinde futbol tarihinin ilk milyarder oyuncusu unvanına sahip oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Ronaldo, 1.4 milyar dolarlık bir servete ulaşarak futbolculuk kariyeri, sponsorluklar ve yatırımlarının birleşimiyle bu başarıyı elde etti. Portekizli yıldız, böylelikle dünyanın ilk milyarder futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

Ronaldo’nun büyük servetinin temel kaynağını, kariyerinin son döneminde transfer olduğu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’dan aldığı maaş oluşturuyor. 2023 yılında imzaladığı sözleşme çerçevesinde Ronaldo, yıllık yaklaşık 200 milyon dolar vergiden muaf maaş ve ek gelir sağlamış durumda. Ayrıca sözleşme sürecinde 30 milyon dolarlık imza bonusunu da elde etti.

SPONSORLUK ANLAŞMALARI İLE GELİRİNİ ARTIRDI

Ronaldo, sahadaki başarılarının yanı sıra çeşitli sponsorluk anlaşmaları ile de büyük kazançlar sağladı. Nike ile yaptığı on yıllık 18 milyon dolarlık yıllık anlaşma, Armani ve Castrol gibi markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile birlikte, toplamda 175 milyon doların üzerinde katkı sağladı.

KARİYERİNDEN 550 MİLYON DOLAR MAAŞ KAZANDI

2002–2023 yılları arasında profesyonel futbol kariyerinden 550 milyon doların üzerinde maaş elde eden Ronaldo, böylece futbol tarihinin en kazançlı oyuncusu olmayı başardı. Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi önemli kulüplerle geçirdiği dönemler, onun servetini katlayan önemli dönüm noktaları oldu.

YATIRIMLARINI ÜLKESİNE YÖNLENDİRİYOR

Ronaldo, yatırım tavsiyeleri almak için eski bir İsviçre bankacısı olan Marques’ten destek alıyor. Marques’in yönettiği yatırım şirketi, 2018 yılından bu yana 1.4 milyar euroluk bir varlık portföyü oluşturmuş durumda. Ronaldo, portföyünü öncelikli olarak Portekiz’deki girişimlere yönlendirmeyi tercih ediyor. Uzun zamandır yakın arkadaşı Miguel Santos ile birlikte 2024 yılında Lisboa Racket Center’ı satın alan ünlü futbolcu, CR7 markası, otel zincirleri, spor salonları ve medya yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu girişimler, genel servetinin ana kaynağını oluşturmuyor.

MESSI İKİNCİ SIRADA KALDI

Bloomberg verilerine göre Ronaldo’ya en yakın isim Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde maaş geliri elde etti. Inter Miami ile yıllık 20 milyon dolar garanti maaş alan Messi, aynı zamanda Apple ile gelir paylaşımı anlaşmasına da imza attı. Ancak Messi’nin toplam kazancının, aynı dönemde Ronaldo’nun gelirinin yalnızca onda biri seviyesinde kaldığı görüldü.