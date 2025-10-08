Cristiano Ronaldo Futbolun İlk Milyarderi Olarak Tarihe Geçti

Cristiano Ronaldo, 40 yaşında futbol tarihinin ilk milyarder futbolcusu unvanını elde etti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Ronaldo’nun 1.4 milyar dolarlık serveti, futbolculuk kariyeri, sponsorluk anlaşmaları ve yatırımlarla bir araya geldi. Böylece Ronaldo, 1,4 milyar dolarlık net servetiyle futbol tarihine adını yazdırmış oldu.

SERVETİNİN TEMELİ AL-NASSR SÖZLEŞMESİ

Ronaldo’nun servetinin en büyük kısmı, son yıllarında transfer olduğu Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’dan aldığı maaşla oluşuyor. 2023 yılında yaptığı sözleşmeye göre Ronaldo, yaklaşık 200 milyon dolar vergiden muaf maaş ve ikramiye geliri elde ediyor. Buna ek olarak, 30 milyon dolarlık imza bonusunu da kazandı.

Ronaldo, sahadaki başarılarının yanı sıra sponsorluk anlaşmalarından da önemli gelir elde etti. Nike ile yaptığı on yıllık yıllık 18 milyon dolarlık anlaşmanın yanı sıra Armani ve Castrol gibi markalarla da iş birliklerine imza atarak, bu anlaşmalarla net servetine 175 milyon doların üzerinde katkı sağladı.

MAAŞ KAZANCI 550 MİLYON DOLAR

Kariyeri boyunca 2002-2023 yılları arasında Ronaldo, 550 milyon doların üzerinde maaş getirisi elde etti. Bu rakam, onu futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu konumuna getirdi. Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi büyük kulüplerde geçirdiği dönemler, onun servetinin artmasının önemli dönüm noktaları oldu.

YATIRIMLARINI PORTEKİZ’E YÖNLENDİRİYOR

Portekizli futbolcu, yatırım danışmanlığı için eski bir İsviçre bankacısı olan Marques’i tercih ediyor. Marques’in yönlendirdiği yatırım şirketi, 2018 yılından itibaren 1.4 milyar euroluk bir varlık portföyü oluşturdu. Ronaldo, özellikle Portekiz’deki iş girişimlerine yatırım yapmayı seçiyor. Yakın dostu Miguel Santos ile birlikte Lisboa Racket Center’ı satın alan Ronaldo, CR7 markası, otel zinciri, spor salonları ve medya yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu girişimler, Ronaldo’nun servetinin ana kaynağını oluşturmuyor.

MESSİ İKİNCİ SIRADA

Bloomberg’in verilerine göre Ronaldo’ya en yakın rakip Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde maaş geliri elde etti. Inter Miami ile yıllık 20 milyon dolar garantili maaş alan Messi, Apple ile de gelir paylaşımı anlaşması imzaladı. Ancak Messi’nin toplam geliri, Ronaldo’nun gelirinin yalnızca onda biri seviyesinde kaldı.