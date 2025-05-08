CrowdStrike, 500 çalışanını işten çıkarıyor

İŞTEN ÇIKARMALARIN DUYURULMASI

Siber güvenlik alanında önde gelen firmalardan biri olan CrowdStrike, 7 Mayıs 2025 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, küresel iş gücünün yaklaşık %5’ine tekabül eden 500 pozisyonda işten çıkarma gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, bu adımın operasyonlarını daha verimli hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti. İşten çıkarmaların maliyetinin 36 milyon ile 53 milyon dolar arasında olabileceği öngörülüyor.

VERİMLİLİK ARTIRMA STRATEJİSİ

CrowdStrike, SEC bildirimi kapsamında, işten çıkarmaların şirketin faaliyetlerini optimize etme planının bir parçası olduğunu ifade etti. Şirketin CEO’su George Kurtz, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Yapay zeka (AI), işe alım eğrimizi düzleştiriyor, fikirden ürüne inovasyonu hızlandırıyor ve hem ön hem de arka ofiste verimliliği artırıyor” dedi. Kurtz, AI’nın müşteri odaklı süreçlere katkı sunduğunu ve pazarlama stratejilerini güçlendirdiğini vurguladı.

MALİYET ANALİZİ VE GELİR BEKLENTİLERİ

İşten çıkarma sürecinin 36 milyon ila 53 milyon dolar arasında maliyet yaratacağı tahmin ediliyor. Bu maliyetlerin 7 milyon doları, 30 Nisan 2025’te sona erecek olan mali birinci çeyrekte kaydedilecek, geri kalanı ise ikinci çeyrek hesaplarına yansıyacak. Maliyetler çoğunlukla kıdem tazminatları, çalışan yardımları ve hisse bazlı ödemelerden oluşuyor. CrowdStrike, 2026 mali yılı için gelir beklentisini 4,74 milyar ila 4,81 milyar dolar civarında koruyor ve hisse başına kâr hedefini 3,33 ila 3,45 dolar olarak belirliyor. Şirket, birinci çeyrek sonuçlarının 4 Mart’ta verilen tahminleri karşılayacağı ya da aşacağı yönünde açıklamada bulundu. İlk çeyrek sonuçları ise 3 Haziran 2025’te açıklanacak.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YATIRIMLARI

CrowdStrike, işten çıkarmalara rağmen mali yılı boyunca, 31 Ocak 2026’ya kadar müşteri odaklı rol ve ürün mühendisliği gibi stratejik alanlarda işe alımlara devam edeceğini duyurdu. Şirket, 10 milyar dolarlık yıllık yinelenen gelir (ARR) hedefine ulaşmak için operasyonlarını yeniden yapılandırdığına ve bu süreçte Falcon platformunda müşteri tabanını birleştirmeye odaklandığına dikkat çekti. CrowdStrike’ın 31 Ocak 2025 itibarıyla 10.118 tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

HİSSE FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

CrowdStrike’ın hisseleri (CRWD), işten çıkarma haberi sonrasında 7 Mayıs 2025’te %4,31 oranında düşüş ile 422,52 USD seviyesinde kapanış yaptı. Gün içerisinde hisse fiyatı 429,84 USD gibi en yüksek seviyeyi görürken, 417,06 USD ile en düşük seviyeye ulaştı. Şirketin piyasa değeri ise 106,3 milyar dolar olarak belirlendi. Yılbaşından bu yana hisse fiyatı %23 oranında artış göstermesine karşın, bu duyurunun etkisiyle gün içerisinde kayıplar yaşandı.