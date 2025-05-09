Çuhadar Sitesi Davasında Karar Açıklandı

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM DAVASI GÖRÜLDÜ

Kahramanmaraş’taki Karamanlı Mahallesi’nde bulunan 4 bloklu Çuhadar Sitesi, 6 Şubat 2023’te yaşanan ilk depremde yıkıldı. Bu felaket sonucunda 130 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleşti. Duruşmaya, başka bir dosyada tutuklu olan statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) ve Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi olarak tutuksuz yargılanan Fatih Karakale (67) katıldı. Duruşmaya katılmayan ve projeyi gerçekleştiren kooperatifin başkanı Enes Köksalmış (58) hakkında ise bir yakalama kararı mevcut.

Sıtkı Okumuş, savunmasında hiçbir kusuru olmadığını savunarak, “Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Diğer bir neden ise benim bilgim dışında inşa edilen istinat duvarıdır. Orada yıllarca oturmama rağmen kaçak kat olduğunu da sonradan farkettim. Beraatimi talep ediyorum.” şeklinde ifadesini sundu. Fatih Karakale ise, kooperatife üye olma amacıyla topraktan ev almak için kayıt yaptırdığını, fakat inşaat gerçekleşmeden ayrıldığını, bu nedenle yönetim kurulu üyesi olarak kaydedilmesinin kendisine ait olmadığını öne sürdü ve beraatini istedi.

SAVCIDAN SUÇLAMALAR

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların suçlarının bilirkişi raporları ile kanıtlandığını belirtti ve cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Enes Köksalmış’ın dosyasını ayırarak, Sıtkı Okumuş’a “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verdi. Sıtkı Okumuş, aynı mahkemede Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili bir başka davada da 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanık Fatih Karakale’nin beraatine karar verdi. Dava sonunda karar için değerlendirmelerde bulunan müşteki avukatı Hanifi Emre Bozok, “Dosyadaki sanıklardan statik proje müellifine 15 yıl 6 ay 24 gün ceza verildi ve hükümle birlikte tutuklandı. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşımayı değerlendiriyoruz.” dedi.