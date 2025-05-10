Çuhadar Sitesi Davasında Karar Açıklandı

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM DAVASI KARARA BAĞLANDI

Kahramanmaraş’ı etkileyen 6 Şubat 2023 tarihli depremin sonucunda Karamanlı Mahallesi’ndeki Çuhadar Sitesi’nin dört bloğunun yıkılmasıyla 130 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Bu olay sonrası başlatılan soruşturma sonucunda, davanın karara bağlandığı duruşma Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, başka bir davadan tutuklu olan statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) ile tutuksuz olarak davada bulunan Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakale (67) katıldı. Duruşmada yer almayan kooperatifin yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış (58) hakkında ise yakalama kararı mevcut.

Duruşmada savunma yapan Sıtkı Okumuş, “Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer nedense benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Ayrıca yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu da sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum.” şeklinde konuştu. Fatih Karakale ise kooperatife üye olduğunu, inşaat yapılmadan ayrıldığını belirterek, yönetim kurulu üyesi olarak adının geçmesinden haberdar olmadığını ifade etti ve beraatini istedi.

SAVCININ MÜTALAASI ve MAHKEME KARARI

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların suçlarının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğunu belirtti ve cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Enes Köksalmış’ın dosyasını ayırarak Sıtkı Okumuş’a “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verdi. Sıtkı Okumuş, daha önce Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili bir davadan dolayı da 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Fatih Karakale’nin beraatine hükmetti.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN DEĞERLENDİRME

Dava sonucunda müşteki avukatlarından Hanifi Emre Bozok, “Dosyadaki sanıklardan statik proje müellifine 15 yıl 6 ay 24 gün ceza verildi ve hükümle birlikte tutuklandı. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyıp taşımamaya karar vereceğiz.” dedi. Bu dava, depremin ardından yaşananlarına dair önemli bir hukuki adımı temsil ediyor.