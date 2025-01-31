Cuiabano’nun Fenerbahçe Kararı Belli Oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HAMLELERİYLE GÜÇLENİYOR

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını sağlamlaştırma amacı güdüyor. Bu kapsamda kulüp, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Mimovic gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Sarı lacivertliler, Brezilyalı genç yetenek Cuiabano için de kulübüyle görüşmeler yaparak ona yönelik 8 milyon euroluk bir teklif sunmuştu.

YENİ İSİMLERLE HIZ KAZANACAK

Alınan bu yeni oyuncular, Fenerbahçe’nin savunma hattına önemli katkılar sağlayacak. Takım yönetimi, bu transferlerle birlikte hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir yapıya ulaşmayı hedefliyor. Ara transfer süreci, gelecekteki başarılar için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.