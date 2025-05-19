Cuma Günü Serie A Şampiyonu Belli Olacak

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ ZİRVE YAPIYOR

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) şampiyonluk için mücadele eden Napoli ve Inter, 23 Mayıs Cuma günü son hafta maçlarını oynayacak. Ligin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Napoli-Cagliari ve Como-Inter karşılaşmaları 25 Mayıs Pazar yerine 23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45’te gerçekleştirilecek.

NAPOLİ, LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Serie A’nın 37. haftası sonunda liderliğini sürdüren Napoli, 79 puan topladı. Inter ise 78 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Napoli, son hafta maçında kazanması durumunda, Inter’in mağlup olması veya her iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter takımının ise şampiyonluk için galip gelerek, Napoli’nin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA NE OLACAK?

Eğer zirveye ilişkin puanlar eşitlenirse, Serie A şampiyonu, iki takım arasında yapılacak play-off maçı ile belirlenecek. Bu süreç, şampiyonluk mücadelesinin heyecanını artırıyor.