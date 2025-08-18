Gündem

Cuma Günü Sıcaklık Zirve Yapacak!

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşiyor. Yeni haftada ise sıcaklıklar yavaş yavaş artmaya başlayacak. Salı gününden itibaren artış gösteren sıcaklıklar, cuma günü zirveye ulaşacak.

KUZEY İLLERİNDE RÜZGAR UYARISI

MGM, özellikle Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerine kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulundu. Son tahminlere göre, bugünkü sıcaklık değerleri ise şu şekilde ortaya çıkıyor: Balıkesir 33 derece, Edirne 36 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 32 derece, Adana 35 derece, Ankara 35 derece, Zonguldak 25 derece, Rize 32 derece, Malatya 39 derece, Diyarbakır 41 derece, Gaziantep 36 derece ve Siirt 40 derece.

