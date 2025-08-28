Cumartesi bazı yollar kapalı olacak

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAZIRLIKLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği, cumartesi günü sabah saat 05.45’ten itibaren program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

KAPATILACAK YOLLAR

Cumartesi günü kapatılacak yollar arasında şu noktalar yer alıyor:

– Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak kapatılacak.

– D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapalı olacak.

– 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) girişler kapatılıyor.

– Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapalı olacak.

– Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapalı olacak.

– Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılıyor.

– Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri kapatılacak.

– Hal Yolu Güneyden gelerek Vatan Caddesi’ne girişler kapatılacak.

– Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak.

– Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım kapatılacak.

– Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım kapatılıyor.

– Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Trafik akışını etkilenmemesi için alternatif yollar şu şekildedir:

– Turgut Özal Millet Caddesi

– Fevzipaşa Caddesi

– Atatürk Bulvarı

– D 100 Karayolu

– O-3 Hal Yolu