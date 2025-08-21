“Cumhur Reyonu” İddiası Yalanlandı

AÇIKLAMADA BULUNULDU

İletişim Başkanlığı, süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacağına yönelik çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden gelen yazılı açıklamada, “Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir” denildi. Bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamu politikası ifade etmediği vurgulandı. Açıklamada, “Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır” ifadesi yer aldı.

CUMHUR REYONU BİR ÖNERİDİR

Bahsi geçen “Cumhur Reyonu” ifadesinin bir devlet politikasını yansıtmadığı, yalnızca bir gazetede ortaya atılan fikir düzeyindeki bir öneri olduğu kaydedildi. Bu önerinin resmi kurumlar tarafından benimsenmediği ya da hayata geçirilmesi noktasında herhangi bir karar alınmadığı belirtildi. Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin bu öneriyi hükümetin açıklamış olduğu resmi bir proje gibi sunmasının, maksatlı bir tutumun göstergesi olduğu ifade edildi.

Gerçeklerle hiçbir bağı bulunmayan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” gibi tartışmaların, toplumu kutuplaştırma amacı güden asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda olarak nitelendirildiği açıklandı. Hükümetin ya da ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adı altında herhangi bir projenin bulunmadığı belirtildi. “Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır” denildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının millet için hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği ve vatandaşların doğru bilgiye yalnızca resmi açıklamalar üzerinden ulaşmaları gerektiği vurgulandı.